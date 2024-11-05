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Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Kasım için Türkiye’nin özellikle kuzey kesimlerinde beklenen hava durumuna dair son dakika uyarıları yayınladı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 10:18
Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

Kış mevsimi özellikle de son günlerde etkisini göstermeye başladı. Kurak geçen yaz mevsimi akabinde yağmur ve kar yağışı, barajların dolması adına büyük merakla beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü o bölgede yaşayan vatandaşı sabah saatlerinde sarı kodla uyardı. İlk kuvvetli olarak başlayacak sağanak yağışın yerini kara bırakacağı belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Kasım için Türkiye’nin özellikle kuzey kesimlerinde beklenen hava durumuna dair son dakika uyarıları yayınladı.  Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak ve yer yer yoğun kar yağışı beklenirken, bölge için sarı kodlu uyarı verildi. 

KAR YAĞACAK OLAN İLLER

Tahminlere göre, Ordu, Giresun ve Trabzon illerinde 21-50 kg/m² arasında yerel kuvvetli yağışlar beklenirken, Rize çevreleri ile Artvin’in kuzeydoğusunda ise 51-75 kg/m² arasında çok kuvvetli yağışlar öngörülüyor. 900 metre ve üzeri rakımlardaki yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı bekleniyor.

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

METEOROLOJİDEN UYARI 

Yağışların şiddetli olması nedeniyle ulaşımda aksamalar, heyelan ve sel gibi doğal afetlerin yaşanma riskine karşılık Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarda bulunurken, yüksek kesimlerde ise buzlanma ve don olaylarının yaşanacağı tahmin ediliyor. 

BÖLGE BÖLGE FIRTINA UYARISI

Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusundaki bölgelerde kuzey yönlerden esmesi beklenen fırtınanın hızı 40-60 km/saat olacağı tahminleri sunulurken, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısının yanı sıra, denizciler ve balıkçılara, denizde çıkabilecek olumsuz koşullara karşı uyanık olmaları gerekliliği de belirtilmiş bulunuyor. 

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