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Sarı Yelekliler 6. Yılında Paris'te Sokaklarda

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yelekliler, hareketlerinin 6. yıl dönümünde sokakları doldurdu ve hükümetin politikalarını protesto etti.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 20:18
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 20:18
Sarı Yelekliler 6. Yılında Paris'te Sokaklarda

Paris'te Sarı Yelekliler Gösterisi

Fransa'nın başkenti Paris'te, sarı yelekliler, hareketin 6. yıl dönümü dolayısıyla gösteri düzenledi. Ülke genelinde farklı kentlerde de benzer gösteriler gerçekleşti.

Göstericilerden Hükümete Tepki

Sarı yelekliler, Fransız hükümetinin ekonomik politikalarına karşı çıktıkları bu eylemde, vatandaşlardan referandum düzenlenmesi talebini dile getirdi. Paris'teki gösteri, Kraliyet Sarayı (Palais Royal) yakınlarında başladı.

Pankartlar ve Sloganlar

Fransa ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron) Macron defol" ve "6. yıl, yorulmadık" yazılı pankartlarla yürüdü. Aynı zamanda sarı yelekliler hareketinde gelenekselleşen "Macron istemese de çalışanların onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız" sloganı da atıldı.

Saygı Duruşu ve Sembolik Eylemler

Gösteri sırasında, yakın zamanda hayatını kaybeden sarı yelekliler için 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Bir eylemci elinde "6 yıllık manevi mücadele" yazılı büyük bir haç ve sahte bir kılıçla gösteride yer aldı. Marianne isimli bir sarı yelekli, "doğrudan bir demokrasi" ve siyasetçileri görevden alma yetkisi veren referandum talep ettiklerini belirtti.

Fransa'daki Sosyal Politikalara Eleştiriler

Omuzlarında Filistin bayrağı taşıyan gösterici Catherine Lassure, Macron hükümetinin topluma zarar veren politikalarına karşı protesto düzenlediklerini açıkladı. Lassure, "Macron'la beraber 6 yıldır durum daha da kötü. Çünkü Macron alenen sosyal haklara ve sosyal yardımlara saldırıyor." şeklinde konuştu.

Sarı Yelekliler Hareketinin Tarihçesi

Sarı yelekliler hareketi, 17 Kasım 2018 tarihinde akaryakıt zamlarına tepki olarak başladı. Ekonomik zorluklarla mücadele eden sarı yelekliler, Macron'un politikalarına ve tartışmalı emeklilik reformuna da karşı durdu. Paris'te 100 binlerce kişinin katıldığı gösteriler, ağır polis şiddetine sahne oldu; yüzlerce kişi yaralanırken, çok sayıda kişi el ve göz gibi önemli uzuvlarını kaybetti. Ayrıca, gösterilerde 11 kişi yaşamını yitirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yelekliler, hareketin 6. yıl dönümü kapsamında gösteri...

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yelekliler, hareketin 6. yıl dönümü kapsamında gösteri düzenledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yelekliler, hareketin 6. yıl dönümü kapsamında gösteri...

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yelekliler, hareketin 6. yıl dönümü kapsamında gösteri düzenledi.

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