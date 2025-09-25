Sarıçam Meksiko'da Kenia Lopez Rabadan ile Görüştü — Türkiye-Meksika İlişkileri ve 2024 Ticaret Rekoru

Sarıçam Meksiko'da Kenia Lopez Rabadan ile Görüştü

Türkiye-Meksika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı Kenia Lopez Rabadan ile Meksiko'da bir araya geldi. Görüşmeye, Dostluk Grubu üyeleri Tuba Vural Çokal ve Sevda Erdan Kılıç de katıldı.

Stratejik ortaklık ve parlamenter diplomasi

Sarıçam, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye’nin Meksika’yı bölgedeki dost ve stratejik ortak olarak gördüğünü vurguladı. İki ülke arasındaki ilişkilerin üst düzey ziyaretler sayesinde stratejik ortaklık seviyesine yükseldiğini belirten Sarıçam, "İki Uluslu Yüksek Düzeyli Komisyonun" düzenli ve verimli çalışmasının önemine dikkat çekti. Parlamentolar arası ilişkilerin ikili ilişkilere katkısına değinen Sarıçam, parlamenter diplomasiyi güçlendirmenin ve karşılıklı ziyaretlerin artırılmasının gerekliliğini ifade etti.

Ticaret ve ekonomik hedefler

Sarıçam, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin son yıllarda ivme kazandığını, 2024'te ikili ticaret hacminin 2,5 milyar dolar ile rekor kırdığını açıkladı. 2001’den bu yana toplanamayan Karma Ekonomik Komisyon’un canlandırılmasının önemine işaret eden Sarıçam, 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak için çalışmaların hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Güvenlik ve savunma işbirliği

Sarıçam, askeri, güvenlik ve savunma sanayisi alanlarında işbirliğini geliştirme hedeflerini paylaştı. Müzakereleri süren "Güvenlik ve Savunma Konularında İşbirliği Anlaşması"ın yakın dönemde imzalanmasını temenni ettiğini belirtti. Türkiye tarafından önerilen "Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması" taslağının Meksika makamlarıyla paylaşıldığını anımsatarak, bu anlaşmanın imzalanmasının ilişkileri güçlendireceğini vurguladı.

FETÖ endişesi ve adli işbirliği

Sarıçam, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Meksika’da farklı isimler altında faaliyet göstermesinden duyulan rahatsızlığı muhataplarıyla paylaştığını söyledi. Terör örgütünün ikili ilişkilere zarar verebileceği uyarısında bulunan Sarıçam, konuda daha fazla hassasiyet beklediklerini ifade etti. Ayrıca bu konunun Adalet ve İçişleri Alt Komitesi’nde ele alınmasının faydalı olacağını belirtti ve Türkiye ile Meksika arasında imzalanması beklenen Suçluların İadesi Anlaşmasının adli işbirliğini güçlendireceğine inandığını kaydetti.

Ermeni iddiaları ve bölgesel hassasiyetler

Sarıçam, Meksika Senatosu'nun 8 Şubat 2023 tarihli sözde Ermeni soykırımını tanıma kararından duyduğu üzüntüyü ifade etti. Dönemin senato başkanının Meksika'nın bu iddiaları tanımadığını vurgulayan açıklamasını "nispeten olumlu" bulduğunu belirten Sarıçam, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Eylül 2024’teki Meksika ziyareti sırasında kararın geri çekilmesini talep ettiğini hatırlattı. Radikal Ermeni grupların Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecine zarar verebilecek girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Filistin konusundaki ortak tutum

Gazze’de Ekim 2023’ten bu yana devam eden insani krize dikkat çeken Sarıçam, Meksika’nın bu konuda gösterdiği duyarlılığı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Sarıçam, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un Filistin Devleti’nin tanınması çağrısını ve Meksika’nın iki devletli çözüm temelindeki barış çabalarını olumlu karşıladıklarını söyledi. Meksika’nın Şili ile birlikte Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvurusunu ve Güney Afrika’nın İsrail aleyhindeki davasına Uluslararası Adalet Divanı’nda müdahil olma kararını takdir ettiklerini, Türkiye ile Meksika’nın bu süreçte ortak çabalarını sürdürmesinin önemine işaret etti.

Türkiye-Meksika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı Kenia Lopez Rabadan ile bir araya geldi Meksika'nın başkenti Meksiko'da yapılan görüşmede, Sarıçam'a, Türkiye-Meksika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyelerinden Tuba Vural Çokal ve Sevda Erdan Kılıç da eşlik etti