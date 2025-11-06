Sarıgöl Ovası'na su müjdesi: 273 hektar Eziler Derivasyonu ile sulanacak

Sarıgöl Ovası'na su müjdesi: Eziler Derivasyonu ile 273 hektar sulanacak

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile yapılan görüşmeler sonrası Sarıgöl Ovası'ndaki su sıkıntısını gidermeye yönelik önemli bir adımın atıldığını duyurdu.

Görüşme ve proje

Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ile birlikte yürütülen görüşmede, Eziler Deresi'nden Buldan Barajı'na su aktarımını içeren projenin ele alındığını belirtti. Proje sayesinde daha önce su yetersizliği nedeniyle sulanamayan yaklaşık 273 hektarlık tarım arazisinin sulamaya dahil edileceği ve çiftçinin veriminin artacağı ifade edildi.

Proje kapsamı ve yatırım

Baybatur, Eziler Derivasyonu projesi kapsamında Eziler Deresi'nden alınacak suyun iletim hattıyla Buldan Barajı'na aktarılacağını, planlama ve proje çalışmalarının tamamlandığını ve tesislerin yatırım programına alınmak üzere hazır olduğunu aktardı. Projenin yaklaşık 110 milyon TL yatırım bedeline sahip olduğu kaydedildi.

Bölge tarımı için önemi

Baybatur, projenin yeni bir sulama alanı açmaktan çok mevcut su kaynaklarını destekleyerek verimliliği artırmayı hedeflediğini vurgulayarak, "Bu çalışma çiftçimizin alın terine bereket katmak için yapılan bir su takviyesidir." dedi. Milletvekili ayrıca, "Su, toprağa; bereket, Sarıgöl’e hayat olacak." sözleriyle adımın bölge tarımı için taşıdığı önemi özetledi.

