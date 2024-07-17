Sarıgül'den kaset iddiasına sert tepki! "Hesaplaşacağız"

Mustafa Sarıgül, hakkında yayımlanan video ile ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız."

Sarıgül, bu video nedeniyle kendisine ve ailesine yönelik yapılan çirkin saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Videonun içeriğinin tamamen kurgu olduğunu belirten Sarıgül, bu iftiralara karşı hukuki süreç başlatacağını söyledi.



Mustafa Sarıgül, açıklamasının ardından kısa bir video çekerek tepkisini dile getirdi:



"50 yıllık siyasi hayatımda çok zorluklarla ve çok engellerle karşılaştım. Ama böylesine bir kahpelik, böylesine bir aşağılık olayla karşılaşmadım. Gerçekler mutlaka gün yüzüne çıkacak. Şunu bilmenizi isterim ki vicdan bir gün zorbalığı ve haksızlığı yüzde yüz yenecek."