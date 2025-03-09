Sarıkamış Kayak Merkezi Hafta Sonu Kayakseverlerle Dolu

Sarıkamış Kayak Merkezi, hafta sonu yoğun bir kalabalığa ev sahipliği yaparak kayakseverlerin ilgisini çekti.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 13:56
Sarıkamış Kayak Merkezi Hafta Sonu Kayakseverlerle Dolu

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Yoğun Hafta Sonu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında öne çıkan Sarıkamış Kayak Merkezi, hafta sonu kayakseverlerle dolup taştı. Sarıçam ormanları arasında yer alan bu gözde merkez, geniş pistleri ve kristal karlarıyla hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kar Kalınlığı 145 Santimetreye Ulaştı

2. etap pistlerde kar kalınlığı 145 santimetreye ulaştı. Farklı uzunluklarda 30 kilometreyi bulan toplam 10 pist, 5 telesiyeji ile donatılmış olan kayak merkezinde, güneşli havayı fırsat bilenler kayak, snowboard ve kızak kaymanın keyfini çıkardı.

Pistlerde Durum Gayet İyi

Sarıkamış'taki bir otelin genel müdürü Kemal Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların ısınmasına rağmen pistlerin bozulmadığını bildirdi. Geçen hafta yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede kayak keyfinin devam ettiğini belirten Sönmez, "Kayak tutkunları Sarıçam ormanları arasında kayak zevkini çıkarmaya devam ediyor. Bu gidişle Mart sonuna kadar hava sıcak bile olsa kayak devam edecek. Pistlerimizde herhangi bir sıkıntı yok, kayakseverlerin arzuladığı kar kalınlığı pistlerimizde mevcut." ifadelerini kullandı.

Kayakseverlerden Yorumlar

Kayaksever Enes Yılmaz, hafta sonu bu güzel kar ve güneşi değerlendirmek için merkeze geldiklerini ifade ederek, "Arkadaşlarla kayak ve kızak yapmaya geldik. Bahar gelmesine rağmen Sarıkamış'ta hala kar var, pistler açık durumda. Herkesin bunu değerlendirmesini tavsiye ederim." dedi.

Sarıkamış'ta güzel bir gün geçiren Fatma Onur ise, "Kristal karlarıyla meşhur Sarıkamış'tayız, merak eden herkese tavsiye ederiz. Kayak eğlenceli, güzel aktivite." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan, sarıçam ormanları arasında uzun...

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan, sarıçam ormanları arasında uzun pistleri ve kristal karlarıyla turistlerin dikkatini çeken Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan, sarıçam ormanları arasında uzun...

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan, sarıçam ormanları arasında uzun pistleri ve kristal karlarıyla turistlerin dikkatini çeken Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

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