Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Kayak Keyfi Devam Ediyor

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak keyfi devam ediyor, pistlerde kar kalınlığı 60 cm. Yerli ve yabancı turistler doğal karın tadını çıkarıyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 11:45
Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Kayak Keyfi Devam Ediyor

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Kar Eğlencesi

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak keyfi sürüyor. Kent merkezine 54, Sarıkamış'a ise yalnızca 2 kilometre mesafedeki bu bölge, kayak tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü kayak merkezinde, kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Sarıçam ormanları, kristal kar yapısı ve uzunca kayak pistleriyle kış turizminin gözdesi olan Sarıkamış, 2 bin 634 rakımda konuklarını bekliyor.

Misafirler Kanalarıyla Kayak Yapıyor

Merkeze gelen yerli ve yabancı turistler, pistlerdeki doğal karı değerlendirerek kayak ve snowboard yapmanın tadını çıkarıyor. Sarıkamış Turizm Derneği Başkanı Serkant Aykul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pistlerin açık olduğunu ve güneşli havada parlayan cristall karın görsel bir şölen sunduğunu belirtti.

Aykul, "Bugün pistlerden yukarı dağ kayağıyla çıktım. Yaklaşık 5 kilometre yol yürüdüm, inanılmaz kar var. Önümüzdeki hafta otellerimizde rezervasyonlarımız neredeyse yüzde 100 doluluk düzeyinde. Sarıkamış'ın doğası ve karı her şey ile mükemmel. Geçtiğimiz kışlar nasılsa yine aynı şekilde bütün kayakseverleri Sarıkamış'a bekliyoruz. Çok farklı pistleri var. Başlangıç, hız yapmak ve zevk almak istediğiniz pistler mevcut" diye konuştu.

Kayak Eğitmenleri ve Kayakseverler Deneyimlerini Paylaşıyor

Kayak eğitmeni ADEM ŞEN de Sarıkamış'ın kar ve pistlerinin çok güzel olduğunu belirterek, herkesi buradaki eğlenceye davet etti. Kayakseverlerden Aybüke Hediye ise merkezi dikkat çekici bulduğunu ve burada başlangıç ve hız yapmak için çok çeşitli pistler mevcut olduğunu ifade ederek, "Kristal kar olması, buranın büyük artısı" dedi.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak keyfi sürüyor....

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak keyfi sürüyor. Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle kış turizminin önemli mekanlarından 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinin ikinci etap pistlerinde, kar kalınlığı 60 santimetre ölçüldü.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak keyfi sürüyor....

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak keyfi sürüyor. Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle kış turizminin önemli mekanlarından 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinin ikinci etap pistlerinde, kar kalınlığı 60 santimetre ölçüldü.

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