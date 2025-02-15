Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Kış Keyfi Zirveye Ulaştı

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kar yağışlarının ardından, pistlerde yoğunluk oluştu. Kayak tutkunları güzelliklerin tadını çıkarıyor.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 14:42
Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Kış Keyfi Zirveye Ulaştı

Kış Turizminin Gözbebeği: Sarıkamış

Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden biri olan Sarıkamış Kayak Merkezi, kar yağışlarının ardından ziyaretçi akınına uğruyor. Yerli ve yabancı turistler, sarıçam ormanları arasında kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkarıyor.

Kristal Kar ile Bezenmiş Pistler

2 bin 634 rakımlı kayak merkezinde, kar kalınlığı 95 santimetreye ulaştı. Yoğun hafta sonu ile birlikte, pistler dolup taştı. Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticiler Derneği Başkanı Bülent Yılmaz, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, son yağışların ardından kayakseverlerin pistlerdeki yoğunluğunun arttığını belirtti.

Yılmaz, sezonun son derece verimli geçtiğini ifade ederek, "Muhteşem bir yağış başladı. Şu anda pistlerde doluluk oranımız oldukça iyi, otellerimiz tam kapasite çalışıyor. Kayak ve kar kalitesi bakımından Sarıkamış ile diğer merkezler asla kıyaslanamaz. Bütün kayak tutkunlarını Ramazan dahil sezon boyunca Sarıkamış'a bekliyoruz." dedi.

Yeni Başlayanlar İçin Mükemmel Bir Seçim

İstanbul'dan gelen Seval Taşpınar, Sarıkamış'a ilk kez geldiğini ve burada çok mutlu olduğunu söyledi: "İki gün önce geldik, burayı çok beğendim. Kayak deneyimim hiç yoktu ama burada başlamış oldum. Doğası çok güzel, dün kar yağdı ve bu da ayrı bir güzellik. Kendimi çok iyi hissettim; ben zaten karı çok severim, bu iklim tam bana göre."

Çorum'dan gelen Meleknaz Öztürk de snowboard ile kayarak, "Bence Sarıkamış gibisi yok, burayı çok beğeniyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde, kar yağışının...

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde, kar yağışının ardından hafta sonu yoğunluğu oluştu.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde, kar yağışının...

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde, kar yağışının ardından hafta sonu yoğunluğu oluştu.

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