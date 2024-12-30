Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Kış Sezonu Resmen Başladı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden biri olan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı. Her yıl yerli ve yabancı tursitleri ağırlayan merkezde, kristal kar ve uzun kayak pistleri arasında harika bir kış deneyimi sunuluyor.

Bu yıl kar kalınlığı bazı noktalar itibarıyla 40 santimetreye kadar ulaştı. Pistlerin hazırlanmasıyla birlikte sezonu açan Sarıkamış, kayak, snowboard ve kızak kayma gibi birçok kış aktivitesi için misafirlerini bekliyor.

Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, yaptığı açıklamada, "Kazasız belasız bir sezon diliyoruz. Yılbaşı öncesi kar yağışı iyi oldu. Yılbaşından sonra da yağış bekliyoruz, herkesi doğal kar üzerinde kayak yapmaya bekliyoruz," dedi.

Kayak eğitmeni Mustafa Nar ise, Sarıkamış’ın çığ tehlikesinin olmadığını belirterek, "Bugün itibarıyla sezonu açtık. Bol karlı, kazançlı ve kayağın keyfini alacağımız bir sezon diliyoruz. Pistler çok iyi, herkesi bekliyoruz," ifadelerini kullandı.