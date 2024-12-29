Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Yeni Sezon Resmi Olarak Başlıyor

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Yeni Sezon Heyecanı

Türkiye'nin önde gelen kış turizm bölgelerinden biri olan Sarıkamış Kayak Merkezi', yeni sezonun resmi açılışı için geri sayım başladı. Yarın gerçekleştirilecek açılış, kayak tutkunları için büyük bir heyecan yaratıyor.

Sarıçam ormanları ve kristal karı ile meşhur olan merkez, 2 bin 634 rakımıyla göz kamaştırıyor. Kar kalınlığının ikinci etap pistlerde 40 santimetreye ulaştığı bildirildi. 30 Aralık itibarıyla, kayakseverler için sezon resmen açılacak.

Kayakseverler İçin Ideal Bir Mekan

Kent merkezine 54, Sarıkamış'a sadece 2 kilometre uzaklıkta bulunan bu doğal güzellikte, kayakcılara toplam 30 kilometre uzunluğunda 10 pist ve 5 telesiyej hizmet vermekte. Yılbaşı tatili öncesinde, yerli ve yabancı birçok kayak tutkununun da merakla beklediği resmi açılış ile ikinci etap pistlerde kayak keyfi başlamış olacak.

Sezon Hazırlıkları Sürüyor

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin genel müdürü Kemal Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yağan karın sezonun açılması için önemli olduğunu belirtti. Sönmez, "Beklediğimiz kar nihayet geldi. Pistlerimiz ezilecek ve kayakseverler şu an itibarıyla kaymaya başladı. Resmi olarak hafta başı sezonu açmış olacağız. Yılbaşı için otellerimiz hazır ve rezervasyon almaya başladık. Çok zengin gösteriler olacak, programlarımız dolu dolu geçecek," dedi.

Sönmez ayrıca, kayak tutkunlarına rezervasyonlarını hızlı bir şekilde yaptırmaları çağrısında bulundu ve Sarıkamış'ın güzellikleri arasında kayak yapmaları için herkesi davet etti.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yeni sezonun resmi açılışı yarın yapılacak. Kent merkezine 54, Sarıkamış'a 2 kilometre uzaklıkta bulunan sarıçam ağaçları arasındaki merkezde, kayakseverler toplam uzunluğu 30 kilometreye ulaşan 10 pist ve 5 telesiyej ile kayak yapabiliyor.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yeni sezonun resmi açılışı yarın yapılacak. Kent merkezine 54, Sarıkamış'a 2 kilometre uzaklıkta bulunan sarıçam ağaçları arasındaki merkezde, kayakseverler toplam uzunluğu 30 kilometreye ulaşan 10 pist ve 5 telesiyej ile kayak yapabiliyor.