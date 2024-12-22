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Sarıkamış Şehitleri Anısına Dağcılar Allahuekber Dağı'na Tırmandı

Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla dağcılar, Allahuekber Dağı'na çıkarak şehitleri andı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 15:42
Sarıkamış Şehitleri Anısına Dağcılar Allahuekber Dağı'na Tırmandı

Sarıkamış Şehitlerini Anmak İçin Tırmanış Gerçekleştirildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir araya gelen dağcılar, Sarıkamış Harekatı'ndaki şehitleri anmak amacıyla 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağı'na tırmandı.

Etkinlik Detayları

Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen tırmanış, Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkıları ve Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Kars İl Temsilciliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Dağcılar, Selim ilçesine bağlı Sarıgün köyünde toplamış ve TDF koordinesinde “Sarıkamış Şehitlerini Anma” tırmanışı için hazırlıklarını tamamlamışlardır.

Selim Belediyesince düzenlenen çorba ikramının ardından, dağcılar dün sabah tırmanışa geçti. Öğle saatlerinde 2 bin 700 rakımlı alana ulaşarak geceyi burada kamp yaparak geçirdiler. Sarıkamış Harekatı'nın başladığı 22 Aralık'ta 3 bin 180 rakımlı zirveye ulaşarak dualar ederek şehitleri andılar.

Organizatör Görüşleri

Etkinliği organize eden dağcılık antrenörü Mehmet Hakkı Oğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bugün gururlu bir gün” diyerek tırmanışın diğerlerinden anlamlı olduğunu vurguladı. Oğur, “Duygusu daha farklı bir tırmanış. İnsanların buraya geliş nedeni, zirveden ziyade şehitlerimizi anmak. Şehitlerimizin çektiği eziyeti ve acıyı bedenlerinde hissetmeleri. Bu nedenle çok onurluyuz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun.” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin farklı illerinden etkinliğe katılan dağcılara belge verildi ve toplamda 59 katılımcı etkinliği başarıyla tamamladı.

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