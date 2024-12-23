Sarıkamış Şehitleri Anısına Fener Alayı Düzenlendi

Erzurum'da Sarıkamış Şehitleri İçin Fener Alayı

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nda şehit olanlar anısına bir fener alayı düzenlendi. Bu anlamlı etkinlik, Şenkaya Kaymakamlığı ve Şenkaya Belediyesince gerçekleştirildi.

Etkinlik Detayları

Fener alayı, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı kapsamında Hükümet Meydanı'nda toplanan katılımcılar tarafından başlatıldı. Yaklaşık 300 metre uzunluğundaki Türk bayrağı eşliğinde başlayan yürüyüş, 1 kilometrelik bir parkur boyunca devam etti. Alayın sonunda Kur'an-ı Kerim okunarak etkinlik sona erdi.

Programda Duygusal Anlar

Yürüyüşün ardından, kültür merkezinde düzenlenen programda şehitler için dua edildi. Kaymakam Abdullah Kurt, etkinlikte amaçlarının şehitleri anmak olduğunu vurgulayarak katılımcılara teşekkür etti.

Etkinlikte, İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı da konuşma yaptı ve bu anlamlı günde yer alan herkese katılımlarından dolayı minnettar olduklarını ifade etti.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nda şehit olanlar anısına Türk bayrağı eşliğinde fener alayı gerçekleştirildi.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nda şehit olanlar anısına Türk bayrağı eşliğinde fener alayı gerçekleştirildi.