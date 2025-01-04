Sarıkamış Şehitleri Anısına JAK Timlerinden Meşaleli Kayak Gösterisi

Sarıkamış'ta Meşaleli Kayak Gösterisi Yapıldı

Kars'ta, Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri unutulmaz bir meşaleli kayak gösterisi gerçekleştirdi.

Özel Konuklar Etkinlikte Yer Aldı

Gösteri, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde gerçekleştirildi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş gibi önemli isimlerin yanı sıra; Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ve Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç da etkinliği izledi.

Gösteri Detayları ve Etkileşim

Ellerindeki meşalelerle kayak pistine çıkan JAK timleri, zirveden inerek demirden yapılan "Sarıkamış 110. Yıl" yazısını ateşleyerek katılımcılara görsel bir şölen sundu. Etkinlik, büyük bir coşku ve yoğun ilgi ile takip edildi.

Gösterinin ardından, vatandaşlar askerlerle fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirdi.

Kars'ta, Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri meşaleli kayak gösterisi yaptı. Sarıkamış Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, ellerindeki meşalelerle zirveden inen JAK timleri, kayak pistinde demirden yapılan "Sarıkamış 110. Yıl" yazısını ateşledi.

Kars'ta, Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri meşaleli kayak gösterisi yaptı. Sarıkamış Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, ellerindeki meşalelerle zirveden inen JAK timleri, kayak pistinde demirden yapılan "Sarıkamış 110. Yıl" yazısını ateşledi.