Sarıkamış'ta 150 Öğrenci Kayak Pistlerini Temizledi: Doğa Yürüyüşü ve Çevre Bilinci

Sarıkamış'ta 150 Öğrenci Kayak Pistlerinde Temizlik Yaptı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Kafkas Üniversitesi bünyesindeki öğrenciler Sarıkamış Kayak Merkezi'nde bir araya gelerek hem doğa yürüyüşü yaptı hem de pist temizliği gerçekleştirdi.

Katılım ve Rota

Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Spor Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Levent Tanyeri'nin koordinesinde Sarıkamış Kayak Merkezi'nde toplandı. Yaklaşık 150 öğrenci, 1. etap pistten başlayıp 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinin zirvesine kadar yürüyerek, pistlerdeki taş ve otları temizledi.

Açıklama

Doç. Dr. Levent Tanyeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerle bölgeyi tanıma ve çevre temizliği gibi faaliyetlerde bulunduklarını söyledi. Tanyeri'nin açıklaması şöyle:

"Bugün de öğrencilerimiz için bölgenin önemli kış turizm merkezini tanıtma ve doğa yürüyüşü (trekking) etkinliği düzenledik. Spor Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizle hem teorik bilgiyi sahaya taşıdık hem de Sarıkamış'ın eşsiz doğasında yürümenin keyfini yaşadık. Bu arada kayak pistlerimizde kış öncesi temizlik yaptık. Bundan sonra da etkinliklerimiz hafta sonları devam edecek."

Etkinlik, hem öğrencilere bölgeyi tanıtmayı hem de Sarıkamış'ın kış sezonuna hazırlanmasına katkı sağlamayı amaçladı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde üniversite öğrencileri, Sarıkamış Kayak Merkezi'nin pistlerinde temizlik yaptı.