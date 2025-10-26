Sarıkamış'ta 150 Öğrenci Kayak Pistlerini Temizledi: Doğa Yürüyüşü ve Çevre Bilinci

Kafkas Üniversitesi öğrencileri, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yürüyüş yapıp pistlerde taş ve ot temizliği gerçekleştirdi; etkinlik Doç. Dr. Levent Tanyeri koordinasyonunda yapıldı.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 12:53
Sarıkamış'ta 150 Öğrenci Kayak Pistlerini Temizledi: Doğa Yürüyüşü ve Çevre Bilinci

Sarıkamış'ta 150 Öğrenci Kayak Pistlerinde Temizlik Yaptı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Kafkas Üniversitesi bünyesindeki öğrenciler Sarıkamış Kayak Merkezi'nde bir araya gelerek hem doğa yürüyüşü yaptı hem de pist temizliği gerçekleştirdi.

Katılım ve Rota

Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Spor Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Levent Tanyeri'nin koordinesinde Sarıkamış Kayak Merkezi'nde toplandı. Yaklaşık 150 öğrenci, 1. etap pistten başlayıp 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinin zirvesine kadar yürüyerek, pistlerdeki taş ve otları temizledi.

Açıklama

Doç. Dr. Levent Tanyeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerle bölgeyi tanıma ve çevre temizliği gibi faaliyetlerde bulunduklarını söyledi. Tanyeri'nin açıklaması şöyle:

"Bugün de öğrencilerimiz için bölgenin önemli kış turizm merkezini tanıtma ve doğa yürüyüşü (trekking) etkinliği düzenledik. Spor Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizle hem teorik bilgiyi sahaya taşıdık hem de Sarıkamış'ın eşsiz doğasında yürümenin keyfini yaşadık. Bu arada kayak pistlerimizde kış öncesi temizlik yaptık. Bundan sonra da etkinliklerimiz hafta sonları devam edecek."

Etkinlik, hem öğrencilere bölgeyi tanıtmayı hem de Sarıkamış'ın kış sezonuna hazırlanmasına katkı sağlamayı amaçladı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde üniversite öğrencileri, Sarıkamış Kayak Merkezi'nin pistlerinde...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde üniversite öğrencileri, Sarıkamış Kayak Merkezi'nin pistlerinde temizlik yaptı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde üniversite öğrencileri, Sarıkamış Kayak Merkezi'nin pistlerinde...

İLGİLİ HABERLER

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şişli'de 4 Katlı Binada Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Nahhalin'de Zeytin Hasadına Saldırı: 70 Yaşındaki Resmiye ile Damadı Ahmed Şekarne Hedefte
3
Sarıkamış'ta 150 Öğrenci Kayak Pistlerini Temizledi: Doğa Yürüyüşü ve Çevre Bilinci
4
Göktaş: Sosyal Medya Düzenlemesiyle Çocukları Koruyacağız
5
Kürşad Zorlu'ya Romanya'da Ganire Paşayeva Özel Ödülü
6
TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları
7
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 11. Yargı Paketi, çocuklar ve boşanma düzenlemeleri

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi