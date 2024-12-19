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Sarıkamış'ta Dondurucu Soğuklar Dereleri ve Göletleri Buzla Kapladı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dondurucu soğuklar dereleri ve göletleri buzla kaplarken, hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye düştü.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 11:36
Sarıkamış'ta Dondurucu Soğuklar Dereleri ve Göletleri Buzla Kapladı

Sarıkamış’ta Dondurucu Soğuklar Etkisini Gösteriyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, dondurucu soğukların etkisiyle dereler ve göletler tamamen buzla kaplandı. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi, kış şartlarını tüm güzelliğiyle gözler önüne seriyor.

Soğuk Hava Yaşamı Zorlaştırıyor

Kars'ta, aşırı soğuk hava koşulları yaşamı olumsuz etkiliyor. Ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplanırken, bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak amacıyla battaniye ve halılarla örtmeyi tercih ediyor.

Göletler ve Dereler Buzla Kaplandı

Sarıkamış’ta termometreler zaman zaman eksi 15 dereceyi göstermekte. Bu soğuk hava şartları nedeniyle dereler ve göletler de buzla kaplanmış durumda. Ayrıca, bina çatılarında oluşan buz sarkıtları ve kırağı tutan bitkiler, bölgedeki kış manzarasını daha da etkileyici kılıyor.

Bir vatandaş olan Natig Veli, havaların aşırı soğuk seyrettiğini belirterek, "Keklik Vadisi'nde kayalardan eriyen sular çok güzel buz sarkıtları oluşturmuş," şeklinde konuştu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dondurucu soğukların etkisiyle dereler ve göletler buz tuttu. Soğuk...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dondurucu soğukların etkisiyle dereler ve göletler buz tuttu. Soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, bitkiler kırağı tuttu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dondurucu soğukların etkisiyle dereler ve göletler buz tuttu. Soğuk...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dondurucu soğukların etkisiyle dereler ve göletler buz tuttu. Soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, bitkiler kırağı tuttu.

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