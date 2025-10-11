Sarıkamış'ta Kırağı Etkisi: Araç Camları ve Bitkiler Beyaza Büründü

Sarıkamış'ta sabah kırağı hayatı etkiledi

Soğuk hava yerleri beyaza boyadı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece sıcaklıkların sıfırın altında 3 dereceye kadar düşmesiyle ilçede sabah saatlerinde araç camları ve bitkiler kırağı tuttu.

Soğuk hava etkisiyle cadde ve sokaklarda görülen beyaz örtü, yer yer manzarayı kışa hazırlayan bir görüntüye dönüştü.

Yağbasan köyü bölgesinde meralar kırağıyla beyaz bir örtü oluştururken, arazide gezen yılkı atları da bu zorlu koşullarda otlamaya çalıştı.

Vatandaşlar ve bölge sakinleri, özellikle sabah erken saatlerde araçlarında oluşan kırağı nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

