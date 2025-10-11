Sarıkamış'ta Kırağı Etkisi: Araç Camları ve Bitkiler Beyaza Büründü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sıcaklıklar sıfırın altında 3 dereceye düşünce araç camları ve bitkiler kırağıyla beyaza büründü.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 11:56
Sarıkamış'ta Kırağı Etkisi: Araç Camları ve Bitkiler Beyaza Büründü

Sarıkamış'ta sabah kırağı hayatı etkiledi

Soğuk hava yerleri beyaza boyadı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece sıcaklıkların sıfırın altında 3 dereceye kadar düşmesiyle ilçede sabah saatlerinde araç camları ve bitkiler kırağı tuttu.

Soğuk hava etkisiyle cadde ve sokaklarda görülen beyaz örtü, yer yer manzarayı kışa hazırlayan bir görüntüye dönüştü.

Yağbasan köyü bölgesinde meralar kırağıyla beyaz bir örtü oluştururken, arazide gezen yılkı atları da bu zorlu koşullarda otlamaya çalıştı.

Vatandaşlar ve bölge sakinleri, özellikle sabah erken saatlerde araçlarında oluşan kırağı nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bitkiler kırağı tuttu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bitkiler kırağı tuttu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü ilçede, sabah bitkiler kırağıyla beyaza büründü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bitkiler kırağı tuttu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye...

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomik Kalkınma Vurgusu
2
Mogadişu'da Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi: Mezunlar Sağlıkta Çözüm Üretiyor
3
Batman TÜGVA İcathane'de 2025-2026 Eğitim Dönemi Başladı
4
Diyarbakır'da 10. Alimler Buluşması başladı — Yapıcıoğlu'ndan çağrı
5
Sarıkamış'ta Orman Yangını: Yaklaşık 1 Hektar Zarar
6
Yüksel: 'Terörsüz Türkiye' hedefi — Mardin'de "analara ağlamayacak" Türkiye mesajı
7
Hizbullah'dan Net Uyarı: 'İç Savaşa Dönse Bile Silahlarımızı Bırakmayacağız'

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?