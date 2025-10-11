Sarıkamış'ta Orman Yangını: Yaklaşık 1 Hektar Zarar

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Mescitli köyü Düzmeşe mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

Müdahale ve söndürme çalışmaları

Vatandaşların ihbarı üzerine Sarıkamış Orman İşletmesi Müdürlüğü, İlçe Özel İdaresi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri ve arazöz-su tankerleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, Mescitli köyü sakinlerinin desteğiyle yürütülen yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alıp söndürdü. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Hasar ve uyarılar

Yangın nedeniyle yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yetkililer, ormanlık alanlarda yangın riskine karşı vatandaşların dikkatli olmaları ve şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri yönünde uyardı.

