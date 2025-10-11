Sarıkamış'ta Orman Yangını: Yaklaşık 1 Hektar Zarar

Sarıkamış'ta Mescitli köyü Düzmeşe mevkisinde çıkan örtü yangınında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü; ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 15:45
Sarıkamış'ta Orman Yangını: Yaklaşık 1 Hektar Zarar

Sarıkamış'ta Orman Yangını: Yaklaşık 1 Hektar Zarar

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Mescitli köyü Düzmeşe mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

Müdahale ve söndürme çalışmaları

Vatandaşların ihbarı üzerine Sarıkamış Orman İşletmesi Müdürlüğü, İlçe Özel İdaresi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri ve arazöz-su tankerleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, Mescitli köyü sakinlerinin desteğiyle yürütülen yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alıp söndürdü. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Hasar ve uyarılar

Yangın nedeniyle yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yetkililer, ormanlık alanlarda yangın riskine karşı vatandaşların dikkatli olmaları ve şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri yönünde uyardı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangınında yaklaşık 1 hektar alan zarar...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangınında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangınında yaklaşık 1 hektar alan zarar...

İLGİLİ HABERLER

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomik Kalkınma Vurgusu
2
Mogadişu'da Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi: Mezunlar Sağlıkta Çözüm Üretiyor
3
Batman TÜGVA İcathane'de 2025-2026 Eğitim Dönemi Başladı
4
Diyarbakır'da 10. Alimler Buluşması başladı — Yapıcıoğlu'ndan çağrı
5
Sarıkamış'ta Orman Yangını: Yaklaşık 1 Hektar Zarar
6
Yüksel: 'Terörsüz Türkiye' hedefi — Mardin'de "analara ağlamayacak" Türkiye mesajı
7
Hizbullah'dan Net Uyarı: 'İç Savaşa Dönse Bile Silahlarımızı Bırakmayacağız'

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?