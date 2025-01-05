Sarıkamış'ta Şehitler İçin Yürüyüş: 'Bu Toprakta İzin Var' Temasıyla Anma Etkinliği Düzenlendi

Sarıkamış'ta Şehitler İçin Anma Yürüyüşü Gerçekleşti

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri büyük bir katılımla düzenlendi. Etkinlikte, 'Bu toprakta izin var' ve 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' teması öne çıktı.

Etkinlikte Alanda Önemli İsimler Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler gibi pek çok önemli isim, bu anlamlı etkinlikte bir araya geldi.

Binlerce Katılımcı, Şehitlerle Buluşmak İçin Buluştular

Sabahın erken saatlerinde, Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde buluşan katılımcılar, Türk bayrakları ile yürüyüşe geçerek şehitleri anma alanına ulaştı. Soğuk havaya rağmen etkinliğe katılanlar, kardan yapılan heykellerin önünde fotoğraf çektirdi.

Güvenlik Önlemleri ve Sağlık Hizmetleri

Etkinlik alanında geniş güvenlik önlemleri alındı. Kars İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürüyüş güzergahında UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri hazır bulundu. Ayrıca çadır kuran Kızılay ekipleri, katılımcılara sıcak çay ve çorba ikram etti.

Dua ve Yürüyüş Başladı

Türk bayrakları taşıyan binlerce kişi, Kur'an-ı Kerim okuyup dualar ederek soğuk havada Ay-Yıldızlı Tören Alanı'na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağı da taşındı.

Bakanlar Duygularını Paylaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak boynumuzun borcudur" derken, Gençlik ve Spor Bakanı Bak, şehitleri rahmetle andı ve Türkiye'nin dört bir yanından gençleri Sarıkamış'a getirdiklerini belirtti.

Törende Sürpriz Gösteriler

Etkinliğin sonunda, muharip uçaklar ve 'Çelik Kanatlar' gösteri yaptı. Tören alanındaki katılımcılara, Türk Kızılay tarafından yemek ikramında bulunuldu.

Vatandaşlardan Yoğun İlgi

Etkinliğe katılan vatandaşlar, Sarıkamış'ta şehitler için yürüttükleri bu anlamlı yürüyüşte duygu dolu anlar yaşadı. Katılımcılardan Mecit Birsen, "Burada üşüyoruz, ama şehitlerin vatan sevgisi bizleri ısıtıyor" ifadelerini kullandı. Diğer bir katılımcı Melisa Papakçı ise, şehitleri anmak için burada bulunduklarını vurguladı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri, düzenlenen törenlerle sona erdi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri, düzenlenen törenlerle sona erdi.