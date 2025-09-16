Sarinvomit üyesi 5 şüpheli tutuklandı: Dini değerlere hakaret iddiası

Şarkı sözleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla dini değerlere hakaret ettiği iddia edilen 'Sarinvomit' grubunun 5 üyesi, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan tutuklandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 12:44
Sarinvomit üyesi 5 şüpheli tutuklandı: Dini değerlere hakaret iddiası

Sarinvomit üyesi 5 şüpheli tutuklandı: Dini değerlere hakaret iddiası

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması sonucu tutuklama

Şarkı sözleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla dini değerlere hakaret ettikleri iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan 'Sarinvomit' isimli rock grubunun üyelerinden B.S, Ç.Y, G.K, İ.A.K. ve K.R.Ç gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, grup üyelerinin sosyal medyada paylaştıkları ve bazı şarkı sözleri nedeniyle dini değerlere hakaret iddiası üzerine işlemler başlatıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheliler savcılık ifadelerinde soruşturma konusu şarkıları çalmadıklarını ve sosyal medyadaki paylaşımlarla bir alakalarının olmadığını, kendilerini müzisyen olarak tanımladıklarını belirtti.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İlk Edirne Caz Festivali 19-20 Eylül'de Başlıyor
2
UNICEF: Gazze Şeridi'nde 26 bin çocuk akut yetersiz beslenme tedavisine ihtiyaç duyuyor
3
Gazze'de can kaybı 64 bin 964'e yükseldi — Son 24 saatte 59 ölü
4
İzmir'de Serpil Erfındık cinayetinde iki kamu görevlisinin 7 ay 15'er günlük cezaları kesinleşti
5
Bakan Kurum'dan Kahramanmaraş'ta Müjde: Deprem Bölgesine Yeni Sosyal Konut Hamlesi
6
Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü
7
MEBİ Ortaokula Açıldı: Yapay Zeka Destekli Eğitim 5, 6 ve 8. Sınıflarda

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa