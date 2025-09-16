Sarinvomit üyesi 5 şüpheli tutuklandı: Dini değerlere hakaret iddiası

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması sonucu tutuklama

Şarkı sözleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla dini değerlere hakaret ettikleri iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan 'Sarinvomit' isimli rock grubunun üyelerinden B.S, Ç.Y, G.K, İ.A.K. ve K.R.Ç gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, grup üyelerinin sosyal medyada paylaştıkları ve bazı şarkı sözleri nedeniyle dini değerlere hakaret iddiası üzerine işlemler başlatıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheliler savcılık ifadelerinde soruşturma konusu şarkıları çalmadıklarını ve sosyal medyadaki paylaşımlarla bir alakalarının olmadığını, kendilerini müzisyen olarak tanımladıklarını belirtti.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.