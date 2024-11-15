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Sarıyer Açıklarında Batma Tehlikesi Geçiren Balıkçı Teknesi Kurtarıldı

Sarıyer açıklarında batma riski yaşayan balıkçı teknesi, Kıyı Emniyeti tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 12:18
Sarıyer Açıklarında Batma Tehlikesi Geçiren Balıkçı Teknesi Kurtarıldı

Sarıyer Açıklarında Balıkçı Teknesi Kurtarıldı

Sarıyer açıklarında su aldığı için batma tehlikesi yaşayan bir balıkçı teknesi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı. Olayda, 17 metre uzunluğundaki teknede 4 kişi bulunuyordu.

Olayın Detayları

Kilyos açıklarında meydana gelen bu olayda, balıkçı teknesinin su alması nedeniyle tehlikeli bir durum yaşandı. Kıyı Emniyeti, KIYEM-8 hızlı tahlisiye botu ile duruma müdahale etti ve tekneyi güvenli bir şekilde Rumeli Feneri'ne yanaştırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sarıyer açıklarında su aldığı için batma tehlikesi yaşayan içerisinde 4 kişinin bulunduğu balıkçı...

Sarıyer açıklarında su aldığı için batma tehlikesi yaşayan içerisinde 4 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-8 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek Rumeli Feneri'ne emniyetle yanaştırıldı.

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