Sarıyer Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Sarıyer Açıklarında Kurtarma Operasyonu

Sarıyer açıklarında yaşanan olayda, makine arızası nedeniyle sürüklenen 8 metre boyundaki tekne, içinde tek bir kişi bulunarak tehlikeye düştü. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, durumu hızlı bir şekilde değerlendirerek müdahale etti.

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