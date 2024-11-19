Sarıyer Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Sarıyer Açıklarında Kurtarma Operasyonu
Sarıyer açıklarında yaşanan olayda, makine arızası nedeniyle sürüklenen 8 metre boyundaki tekne, içinde tek bir kişi bulunarak tehlikeye düştü. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, durumu hızlı bir şekilde değerlendirerek müdahale etti.
Kurtarma Detayları
Kıyı Emniyeti ekipleri, KEGM-8 hızlı tahlisiye botu ile tekneye ulaşarak, sürüklenmekte olan aracı yedekleyerek kurtardı. Olayın yaşandığı bölge Sarıyer Kısırkaya olarak belirlendi ve kurtarılan tekne, güvenli bir şekilde Türkeli Feneri Balıkçı Barınağı Bu tür olaylarda Kıyı Emniyeti'nin hızlı müdahalesinin önemi bir kez daha gözler önüne serildi. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Bu tür olaylarda Kıyı Emniyeti'nin hızlı müdahalesinin önemi bir kez daha gözler önüne serildi.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.