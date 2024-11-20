Sarıyer'de 1000 Yıllık Zeytin Ağacında Çocuk Hakları Şiirleri Okundu

Sarıyer'de Anlamlı Etkinlik

Sarıyer, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Çocuk Vakfı ve Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "1. Çocuk Hakları Şiir Buluşması" kapsamında, Sarıyer Uğur Erkey İlkokulu öğrencileri, tarihi öneme sahip 1000 yıllık zeytin ağacının önünde bir araya geldi.

Şiirlerle Çocuk Hakları Vurgusu

Etkinlikte, öğrenciler çocuk hakları temalı şiirleri dile getirerek, toplumda bu önemli konunun gündeme taşıdı. Her biri sarsıcı mesajlar içeren şiirler, 40 şair tarafından yazılmıştı. Ayrıca, etkinlikte öğrencilerin ellerinde taşıdığı dövizlerde, “Çocuklar geleceğimizin en değerli hazineleridir”, “Bugün çocuk yarın büyük”, “Eğitim almak hakkımız” ve “Haklarımı koruyun” gibi önemli mesajlar yer aldı.

Çocuk Vakfı'nın İlettiği Mesajlar

Çocuk Vakfı Başkanı ve etkinliğin sözcüsü Mustafa Ruhi Şirin, İstanbul'dan dünyaya önemli bir mesaj vermek istediklerini belirtti. Çocukların dünyayı daha barışçıl bir yer haline getirebileceğini dile getirerek, "Dilerim İstanbul'dan dünya çocuk barışı çağrısını duyururuz. Her Dünya Çocuk Hakları Günü'nde biz çocuğu ve barışı kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

Şiirle Barışa Çağrı

Şirin, dünyayı daha güzel bir yer yapmak için barış yolculuğunun şiirle başlaması gerektiğini vurguladı. "Dünyanın şiirden ibaret olduğunu biliyoruz. Bizim isteğimiz, dünya çocukları için daha güzel bir dünya yaratmak." diyerek, şiirlerin barışı simgelediğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çocuk Vakfı ile Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "1. Çocuk Hakları Şiir Buluşması"na katılan öğrenciler 1000 yıllık zeytin ağacın önünde çocuk hakları temalı şiirleri okudu. Sarıyer'de, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" kapsamında yapılan etkinliğe katılan Sarıyer Uğur Erkey İlkokulu öğrencileri Atatürk Kent Ormanı'nda yürüyüş yaptı.

Çocuk Vakfı ile Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "1. Çocuk Hakları Şiir Buluşması"na katılan öğrenciler 1000 yıllık zeytin ağacın önünde çocuk hakları temalı şiirleri okudu. Sarıyer'de, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" kapsamında yapılan etkinliğe katılan Sarıyer Uğur Erkey İlkokulu öğrencileri Atatürk Kent Ormanı'nda yürüyüş yaptı.