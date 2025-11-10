Sarıyer'de 17 Yaşındaki Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yaptı — 2'si Çocuk 3 Yaralı
Maslak Büyükdere Caddesi'nde kırmızı ışık iddiası
Sarıyer'de, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Sarıyer Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.E.A. (17) yönetimindeki 34 UP 8385 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapan Ali K. (64) idaresindeki 53 DS 654 plakalı pikaba çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 34 UP 8385 plakalı otomobil yol kenarına savruldu. Kazada ehliyetsiz olduğu ileri sürülen sürücü M.E.A. (17), E.H.S. (17) ve pikapta bulunan O.E.M. yaralandı. Pikap sürücüsü Ali K. kazayı yara almadan atlattı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.
