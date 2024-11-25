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Sarıyer'de Denize Düşen İki Kişi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Sarıyer Aşiyan'da denize düşen kadın ve arkadaşı için arama çalışmaları 2. gününde sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 11:20
Sarıyer'de Denize Düşen İki Kişi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Sarıyer'de Aşiyan açıklarında denizde kaybolan iki kişiyi bulmak için arama çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor. Olay, 23 Kasım Cumartesi günü meydana geldi. Yürüyüş yapan bir kadın, fotoğraf çektirdiği esnada denize düştü. Hemen ardından onu kurtarmaya çalışan arkadaşı da denize atladı ve ikisi de gözden kayboldu.

Arama kurtarma çalışmaları için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne bağlı itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Dalgıç ekipleri, sabah saatlerinde denizde yoğun bir arama çalışması gerçekleştirdi. Olay anında, kadının denize düştüğü ve arkadaşının onun peşinden gittiği anların bir teknenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği öğrenildi.

Halkın güvenliği için gerekli tüm önlemler alınarak, kaybolan iki kişiyi bulma çalışmaları kararlılıkla sürdürülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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