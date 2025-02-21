Sarıyer'de Feci Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti

Sarıyer'de Otomobil Kazası: Bir Yaya Hayatını Kaybetti

Sarıyer, Yeniköy Mahallesi Türk Bostan Sokak'ta meydana gelen feci olayda, S.B. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda park halindeki dört araca ve yolda yürüyen R.P.'ye çarptı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan R.P., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak, yapılan müdahalelere rağmen R.P. hayatını kaybetti.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kaza anının detayları inceleniyor.

Sarıyer'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Sarıyer'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.