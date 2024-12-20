Sarıyer'de İETT Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Sarıyer'de Kaza: İETT Otobüsü ve Otomobil Çarpıştı

Sarıyer'de meydana gelen bir trafik kazasında İETT otobüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Olay, İstinye Katar Caddesi'nde yaşandı.

Kaza Ayrıntıları

Seyir halindeki İETT otobüsü, dönüş yapmaya çalışan otomobile çarparak kaza yaptı. Kaza sonucu, her iki aracın sürücüleri yaralandı. Yaralıların isimleri ve plakaları henüz öğrenilemedi.

Kaza Sonrası Müdahale

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Trafik Durumu

Polis ekipleri, kaza nedeniyle caddede önlemler alırken, trafik akışı bir süreliğine tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.