DOLAR
36,21 -0,34%
EURO
37,91 -0,06%
ALTIN
3.413,04 -0,44%
BITCOIN
3.501.744,01 -0,61%

Sarıyer'de İki Katlı Binada Yangın Kontrol Altına Alındı

Sarıyer'de iki katlı bir evde çıkan yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 15:11
Sarıyer'de İki Katlı Binada Yangın Kontrol Altına Alındı

Sarıyer'de Yangın Paniği

Sarıyer'in Merkez Mahallesi Davet Sokak'ta bulunan iki katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince başarılı bir şekilde söndürüldü.

Bodrum Katındaki Yangın

Henüz bilinmeyen bir nedenle binanın bodrum katında bulunan depoda yangın meydana geldi. Yangın, hızla yayılarak giriş kata da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni her ne kadar henüz belirlenmemiş olsa da, yapılan müdahale sayesinde olası bir can ve mal kaybının önüne geçildi.

Sarıyer'de iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sarıyer'de iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te 20 Yıl 7 Ay Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı
2
Sırbistan'ın Ulusal ve Silahlı Kuvvetler Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
3
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Münih Saldırısına İlişkin Açıklama
4
Netanyahu ve Rubio, 16 Şubat'ta Önemli Görüşme Gerçekleştirecek
5
57 Yıldır Berberlik Yapan 69 Yaşındaki Hasan Erşahin'in Hikayesi
6
Özel Hastanede Fiyat Pazarlığı Yapılan Hasta, Kamu Hastanesinde Başarılı Anjiyo Geçirdi

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor