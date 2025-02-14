Sarıyer'de İki Katlı Binada Yangın Kontrol Altına Alındı

Sarıyer'de Yangın Paniği

Sarıyer'in Merkez Mahallesi Davet Sokak'ta bulunan iki katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince başarılı bir şekilde söndürüldü.

Bodrum Katındaki Yangın

Henüz bilinmeyen bir nedenle binanın bodrum katında bulunan depoda yangın meydana geldi. Yangın, hızla yayılarak giriş kata da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni her ne kadar henüz belirlenmemiş olsa da, yapılan müdahale sayesinde olası bir can ve mal kaybının önüne geçildi.

Sarıyer'de iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.