Sarıyer'de İstitnat Duvarı Park Halindeki Araç Üzerine Yıkıldı

Sarıyer'de meydana gelen olayda, istinat duvarı yağış sonucunda bir otomobilin üzerine devrildi. Can kaybı yaşanmadı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 12:30
Sarıyer'de İstitnat Duvarı Park Halindeki Araç Üzerine Yıkıldı

Sarıyer'de İstinat Duvarı Yıkıldı

Sarıyer'de etkili olan yağışlar, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde bir istinat duvarının yıkılmasına neden oldu. Olay, Kestane Suyu Sokak üzerinde, park halindeki bir otomobilin üzerine duvarın devrilmesiyle gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

İhbarın ardından bölgeye hızla polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmaksızın yalnızca park halindeki aracın hasar gördüğü bildirildi. Olay sonrası yol trafiğe kapatıldı.

Temizlik Çalışmaları

Belediye ekipleri, molozların yerinden kaldırılması için bölgeye müdahale etti. Çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Olayın ardından gerekli önlemler alınarak, benzer durumların yaşanmaması için çalışmalar yapılacağı belirtildi.

Sarıyer Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Kestane Suyu Sokak'ta arsanın kenarındaki istinat duvarı...

Sarıyer Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Kestane Suyu Sokak'ta arsanın kenarındaki istinat duvarı, yağış nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine yıkıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Sarıyer Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Kestane Suyu Sokak'ta arsanın kenarındaki istinat duvarı...

Sarıyer Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Kestane Suyu Sokak'ta arsanın kenarındaki istinat duvarı, yağış nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine yıkıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

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