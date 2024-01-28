Sarıyer’de Kanlı Pazar: Kiliseye Silahlı Saldırıda Ölü ve Yaralılar Var

Sarıyer'de Kiliseye Saldırı: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Sarıyer'de kiliseye saldırı şoku yaşandı. Santa Maria Kilisesi'nde pazar ayini sırasında maskeli iki saldırgan kiliseye ateş açtı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırganlar kaçarken, güvenlik güçleri operasyon başlattı. Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise saldırıyı kınadı ve hayatını kaybeden C.T'ye Allah'tan rahmet diledi.

KİLİSEYE SALDIRI





Sarıyer Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Santa Maria Kilisesi'nde bugün saat 11.40 sıralarında pazar ayini sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Maskeli iki saldırgan kiliseye girerek ateş açtı. Kilisede bulunanlar saldırı esnasında kendilerini yere atarken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI

Saldırıda ayine katılanlardan C.T. isimli kişi başından vurularak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Saldırganlar ise olay yerinden yaya olarak uzaklaştı. Güvenlik güçleri, saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.





İMAMOĞLU'NDAN KINAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, saldırıya ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, "Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi'nde yapılan pazar ayinine yönelik silahlı saldırıyı kınıyorum. Hayatını kaybeden C.T’ye Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Şehrimizin inanç mekanlarına saldırarak birliğimizi ve huzurumuzu bozmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Sarıyer'de kiliseye saldırı neden yapıldı? Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Saldırganların kimlikleri ve bağlantıları araştırılıyor.



- Sarıyer'de kiliseye saldırıda kaç kişi yaralandı? Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralıların sayısı ve durumu hakkında net bir bilgi verilmedi.

- Sarıyer'de kiliseye saldırıda hayatını kaybeden C.T. kimdir? C.T., Santa Maria Kilisesi'nde pazar ayinine katılan bir vatandaştır. Saldırıda başından vurularak ölen C.T.'nin kimliği ve mesleği hakkında detaylı bilgi paylaşılmadı.

- Sarıyer'de kiliseye saldırıda saldırganlar yakalandı mı? Saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçtı. Güvenlik güçleri, saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Saldırganların yakalanıp yakalanmadığı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

- Sarıyer'de kiliseye saldırıda hangi siyasetçiler tepki gösterdi? Saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı. Yerlikaya, soruşturma başlatıldığını duyurdu. İmamoğlu ise saldırıyı kınadı ve hayatını kaybeden C.T'ye Allah'tan rahmet diledi. Diğer siyasetçilerden de saldırıya tepki gösterenler oldu.