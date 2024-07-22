Sarıyer'de Kayalıklardan Düşen Kişi Kurtarıldı

Sarıyer'de Kayalıklardan Düşme Olayı

Sarıyer, Türkeli Feneri Ketendere mevkisinde meydana gelen olayda, bir kişi kayalıklardan düştü. Durumun aciliyeti üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Kurtarma Operasyonu

Olayın ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, düşen kişinin kurtarıldığını duyurdu. Ekipler, TAHLİSİYE -1 numaralı can kurtarma botu ile olay yerine intikal etti.

Sağlık Ekibine Teslim Edildi

Kurtarılan kazazede, Türkeli Feneri Tahlisiye Bot İstasyonu'ndaki sağlık ekiplerine başarıyla teslim edildi. Yetkililer, kurtarma operasyonunun hızlı bir şekilde gerçekleştiğini bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, benzer olayların önlenmesi adına vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.