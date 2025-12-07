Sarıyer'de Kilyos Tüneli İnşaatında Yol Çöktü: Araç Dereye Düştü, Restoran Sular Altında

Sarıyer'de Kilyos Tüneli İnşaatında Yol Çöktü

Sabaha karşı etkili olan sağanak yağış sonucu Sarıyer Kilyos Caddesinde bulunan dere taştı. İCA tarafından inşa edilen Kilyos tüneli şantiyesinde yol çöktü; çöken yola park halindeki bir kamyon düşerken taşkın suları bölgedeki bir restorana doldu.

Restoranda metrelerce su birikintisi oluştu; iş yerinin bahçesi ve bodrum katında ciddi hasar meydana geldi. İş yeri, sel sebebiyle kullanılamaz hale geldi.

Müdahale ekipleri ve hasar tespiti

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede sel sularını tahliye etti. Hasar tespit çalışmaları ise devam ediyor.

İşyeri sahibinin açıklaması

İş yeri sahibi Hakan Kaptan olayın tünel çalışmasına bağladığını belirterek şunları söyledi: "Gece 2 de iş yerimizi kapatıp evimize gittik. İCA’nın yaptığı tünel çalışmasında dereyi kapatmışlar. Üzerine yol yapmışlar. Burası 20 yıldır ailemizin ve 11 yıldır restoran ve ilk kez su bastı. 2 metre yüksekliğine kadar çıktı. Evimizde mahsur kaldık çıkamadık. Aşağıda elektrik ve kablolardan dolayı patlama sesi geldi, korktuk. Burası ayda 6 bin kişinin girip çıktığı işletme. Dükkanda sadece duvar saati sağlam onu dışında her şeyimiz mahvoldu. 40 çalışanımız var ne yapacağımızı bilmiyoruz. O şirketten kimse gelmedi. Kaymakamımız buraya ekip yolladı. Bakanlıktan hasar tespit için geleceklermiş. Akut, itfaiye herkes burada. 11 yıllık emeğimiz bir dere yüzünden mahvoldu"

