Sarıyer'de Kontrolden Çıkan Otomobil Servis Aracının Altına Girdi: 1 Yaralı

Sarıyer'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 34 NGU 463 plakalı otomobil, park halindeki 34 LRP 819 plakalı servis aracına çarptı; 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 12:32
Kazanın Detayları

Saat 10.00 civarında Sarıyer Büyükdere Caddesi Maslak yönünde meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre 34 NGU 463 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı ve yol üzerinde arıza nedeniyle park halinde bulunan 34 LRP 819 plakalı servis aracının altına girdi.

Kazada 1 kişi yaralandı. Yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Trafik ve Müdahale

Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi'nin Maslak yönünde bir süre trafik tek şeritten sağlandı. Aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

