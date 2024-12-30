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Sarıyer'de Metruk Binadan Düşen Parçalar İki Araca Zarar Verdi

Sarıyer'de çöken balkon, park halindeki iki aracı hasara uğratarak alarm verdi. Olayda yaralanan olmadı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 19:24
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 19:33
Sarıyer'de Metruk Binadan Düşen Parçalar İki Araca Zarar Verdi

Sarıyer'de Metru Binanın Çöken Balkonu Olay Yarattı

Sarıyer'in Merkez Mahallesi Ortaçeşme Caddesi'nde yer alan 3 katlı metruk bir binada meydana gelen olayda, ikinci kattaki balkon henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Balkondan kopan parçalar, bina önünde park halinde bulunan iki otomobilin üzerine düştü ve araçlarda hasar oluşmasına neden oldu.

Olayın ardından, bölgeye polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Hasar gören araçların çekilmesinin ardından, ilgili ekipler binanın çevresine bariyer çekerek güvenlik önlemi aldı. Öte yandan, binada yaşayan kimse olmaması sevindirici bir detay olarak öne çıktı.

Sarıyer'de, 3 katlı metruk binanın ikinci katındaki balkon çöktü. Balkondan kopan parçaların...

Sarıyer'de, 3 katlı metruk binanın ikinci katındaki balkon çöktü. Balkondan kopan parçaların isabet ettiği 2 otomobilde hasar oluştu.

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