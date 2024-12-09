DOLAR
34,82 -0,07%
EURO
36,84 -0,08%
ALTIN
2.991,55 -1,55%
BITCOIN
3.463.949,11 0,32%

Sarıyer'de Motosiklet Hırsızlığının Ardından Silahlı Cinayet: Şüpheli Yakalandı

Sarıyer'de bir kişiyi öldüren ve kaçan şüpheli M.A, gasbettiği motosikletle yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 16:38
Sarıyer'de Motosiklet Hırsızlığının Ardından Silahlı Cinayet: Şüpheli Yakalandı

Sarıyer'de Cinayet ve Hırsızlık Olayı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, bir kişiyi silahla öldürdükten sonra gasbettiği motosikletle kaçan şüpheli M.A polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olayın Gelişimi

Olay, gece saatlerinde Ayazağa Mahallesi'nde bir AVM önünde gerçekleşti. Aras Yılmaz isimli kişinin önü, kafasında kask bulunan bir kişi tarafından kesildi. Şüpheli, belinden çıkardığı tabancayla Yılmaz'a 10 el ateş etti.

Olayın ardından, şüpheli motosikleti gasbeterek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Aras Yılmaz'ı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı; ancak Yılmaz kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cesedi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polisin Hızlı Müdahalesi

Olayın ardından, şüphelinin peşine düşen polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. M.A'nın gasbettiği motosikletin izini süren ekipler, şüphelinin motosikletle kaza yaptığını ve daha sonra yaya olarak kaçmaya devam ettiğini tespit etti.

Polis, M.A'yı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Astsubay Taha Nergiz'in Ailesine Acı Haber Ulaştı
2
AB: Suriye'ye Güvenli Dönüşler İçin Koşullar Henüz Uygun Değil
3
İzmir'de Cinayet: Eda Kuş Toprağa Verildi
4
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: 'Suriyeli Sığınmacılar Vatanlarına Dönmelidir'
5
Şam'da Baas Rejiminin Çöküşü Sonrası Coşkulu Kutlamalar
6
Mısır'dan İsrail'in Suriye'deki İşgaline Sert Tepki
7
Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun Ailesine Acı Haber İletilmiştir

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!