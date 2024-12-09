Sarıyer'de Motosiklet Hırsızlığının Ardından Silahlı Cinayet: Şüpheli Yakalandı

Sarıyer'de Cinayet ve Hırsızlık Olayı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, bir kişiyi silahla öldürdükten sonra gasbettiği motosikletle kaçan şüpheli M.A polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olayın Gelişimi

Olay, gece saatlerinde Ayazağa Mahallesi'nde bir AVM önünde gerçekleşti. Aras Yılmaz isimli kişinin önü, kafasında kask bulunan bir kişi tarafından kesildi. Şüpheli, belinden çıkardığı tabancayla Yılmaz'a 10 el ateş etti.

Olayın ardından, şüpheli motosikleti gasbeterek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Aras Yılmaz'ı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı; ancak Yılmaz kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cesedi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polisin Hızlı Müdahalesi

Olayın ardından, şüphelinin peşine düşen polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. M.A'nın gasbettiği motosikletin izini süren ekipler, şüphelinin motosikletle kaza yaptığını ve daha sonra yaya olarak kaçmaya devam ettiğini tespit etti.

Polis, M.A'yı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürmektedir.