Sarıyer'de Otel İnşaatında Yangın Kontrol Altına Alındı

Sarıyer'de Yangın Paniği

Sarıyer'in Hacıosman bölgesinde bir otel inşaatında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Bilinmeyen Neden Yangına Sebep Oldu

Olay, inşaat halinde bulunan otelin dış cephesinde bilinmeyen bir nedenle yangının başlamasıyla ortaya çıktı. Yangın, kısa sürede büyümeden, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Tahliye Süreci Sorunsuz Gerçekleşti

Yangının yaşandığı esnada, inşaatta çalışan işçilerin güvenli bir şekilde inşaat iskelesi aracılığıyla tahliye oldukları bilgisi edinildi. Yangın nedeniyle herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı bildirildi.