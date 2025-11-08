Sarıyer’de Otomobil Motosikletin Üzerine Devrildi: 2 Yaralı, Sürücü Gözaltında

Sarıyer'de park halindeki araca çarpan otomobil motosiklete devrildi; 2 kişi yaralandı, sürücü A.C. polis ekiplerine bıçak çekince gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 22:01
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 22:02
Olayın Detayları

Kazanın meydana geldiği yer, Huzur Mahallesi İmam Çeşme Yolu Caddesi olarak bildirildi. Olay, saat 19.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, A.C. idaresindeki 42 CPV 36 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki bir araca çarptıktan sonra karşı şeride geçerek, E.P. yönetimindeki 34 MPG 967 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, motosikletin üzerine devrildi.

Olayı gören çevre sakinleri müdahale etti; motosiklet sürücüsü sıkıştığı yerden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Olayda toplam 2 kişi yaralandı.

Polis Müdahalesi ve Gözaltı

Polis ekipleri, otomobilin camını kırarak araç içindekileri çıkardı. Ekiplerin sürücüye alkol testi yapmak istemesi üzerine A.C., polislere bıçak çekti. Ekiplerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen A.C. gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücü, sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye götürüldü; daha sonra işlemler için polis merkezine sevk edileceği öğrenildi.

Trafik ve Temizlik Çalışmaları

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yolda temizlik çalışması yapıldı ve yolun temizlenmesiyle trafik normale döndü.

Olayda adı geçenler ve araç plakaları: Sürücü: A.C., otomobil plakası: 42 CPV 36; motosiklet sürücüsü: E.P., motosiklet plakası: 34 MPG 967.

