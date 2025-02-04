Sarıyer'de Otomobil ve Cip Çarpıştı: 2 Yaralı

Sarıyer'de Kaza: Otomobil ile Cip Çarpıştı
Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında, 34 BR 4354 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 NP 7013 plakalı cip çarpıştı. Kazada toplamda 2 kişi yaralandı.
Olay, Emirgan Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi'nde Beşiktaş istikametine seyir halindeyken gerçekleşti. Otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı yönden gelen cip ile çarpıştı.
Kaza sonrası, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kazada hafif yaralanan iki sürücü, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.