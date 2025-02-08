Sarıyer'de Plastik Ham Madde Yüklü Tır Yangında Küle Döndü

Sarıyer'de Tır Yangını: Edirne İstikametinde Zaman Kaybı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer kesiminde, plastik ham madde yüklü bir tırda meydana gelen yangın sonucunda büyük bir hasar oluştu. Yangın, Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında, polyester boncuk yüklü tır seyir halindeyken aniden başladı.

Olayın duyulmasının ardından bölgeye hızla çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin başarılı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı, ancak tır kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında otoyolun Edirne istikametinde, trafik akışı tek şeritten sağlandığı için güzergahta önemli bir yoğunluk yaşandı. Tır yangını, bölgedeki sürücülerin zaman kaybetmesine sebep oldu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer kesiminde plastik ham madde yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer kesiminde plastik ham madde yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.