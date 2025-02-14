Sarıyer'de Sahipsiz Köpeklerin Kediye Saldırısı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Sarıyer'de Çarpıcı Olay

Sarıyer'in Reşitpaşa Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde, sahipsiz köpeklerin bir kediye saldırdığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Bu olay, bölgedeki hayvanların güvenliği ve sokak hayvanları hakkında yeniden tartışmalara yol açtı.

Kedinin Ölümüyle Sonuçlanan Saldırı

Güvenlik kamerası kayıtlarında, sahipsiz köpeklerin kediyi yakalayıp saldırdığı anlar net bir şekilde yer alıyor. Maalesef, bu acımasız saldırı sonucunda kedi hayatını kaybetti. Olay, hayvanseverlerin ve bölge sakinlerinin tepkisini çekmeye başladı.

Bölgedeki hayvanların korunması ve sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, yerel yönetimler ve hayvan koruma örgütleri tarafından önemle ele alınması gereken bir konu haline geldi.