DOLAR
36,21 -0,31%
EURO
37,9 -0,01%
ALTIN
3.417,79 -0,57%
BITCOIN
3.514.218,14 -0,96%

Sarıyer'de Sahipsiz Köpeklerin Kediye Saldırısı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Sarıyer'de sahipsiz köpeklerin bir kediye saldırdığı anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 13:04
Sarıyer'de Sahipsiz Köpeklerin Kediye Saldırısı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Sarıyer'de Çarpıcı Olay

Sarıyer'in Reşitpaşa Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde, sahipsiz köpeklerin bir kediye saldırdığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Bu olay, bölgedeki hayvanların güvenliği ve sokak hayvanları hakkında yeniden tartışmalara yol açtı.

Kedinin Ölümüyle Sonuçlanan Saldırı

Güvenlik kamerası kayıtlarında, sahipsiz köpeklerin kediyi yakalayıp saldırdığı anlar net bir şekilde yer alıyor. Maalesef, bu acımasız saldırı sonucunda kedi hayatını kaybetti. Olay, hayvanseverlerin ve bölge sakinlerinin tepkisini çekmeye başladı.

Bölgedeki hayvanların korunması ve sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, yerel yönetimler ve hayvan koruma örgütleri tarafından önemle ele alınması gereken bir konu haline geldi.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiriler: 'Üçlü Masa' Kuruldu
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Mesaj: 'Hançer Kimin Elinde?'
3
BM ILO Raporu: Çin, Tibet ve Sincan'da Zorla Çalıştırma Faaliyetlerini Genişletiyor
4
Sinop'ta Kötü Hava Koşulları Balık Avcılığını ve Fiyatları Vuruyor
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yangın Güvenliği İçin Önemli Açıklama
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sivil Anayasa Vurgusu
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor