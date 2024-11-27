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Sarıyer'de Sahipsiz Köpeklerin Motosikletliye Saldırısı Kamerada

Sarıyer'de sahipsiz köpeklerin motosikletliye saldırdığı anlar, bir aksiyon kamerasıyla kaydedildi. Olayın görüntüleri dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 11:51
Sarıyer'de Sahipsiz Köpeklerin Motosikletliye Saldırısı Kamerada

Sarıyer'de Sahipsiz Köpeklerden Motosikletliye Korkutucu Saldırı

Sarıyer'de meydana gelen bir olay, sahipsiz köpeklerin tehlikeli tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Tarabya Mahallesi Hacıosman Metro İstasyonu yakınlarında, seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü, yola çıkan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Olay esnasında motosikletli sürücü, önüne çıkan köpeklere çarpmamak için hızını azaltmak zorunda kaldı. Ancak durumu fırsat bilen bir köpek, motosikletlinin bacağından ısırdı.

Saldırının ardından panikleyen sürücü, motosikletini hızla sürerek uzaklaştı. Bir süre sonra güvenli bir noktada durarak bacağını kontrol etti. Olayın şok edici anları, o sırada kaydedilen aksiyon kamerasıyla ortaya çıktı.

Bu durum, sahipsiz hayvanların sokaklarda yarattığı tehlikeyi bir kez daha gündeme getirirken, yetkililerin bu konuda alması gereken önlemler üzerine tartışmaları da başlattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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