Sarıyer'de Şarampole Devrilen Tır Sürücüsü Yaralandı (67 EK 377)
Kaza Detayları
Sarıyer Maden Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 EK 377 plakalı tır, yağışın yol yüzeyini kayganlaştırması sonucu virajı alamayarak kontrolden çıktı. Tır, çocuk parkının demir korkuluklarının bulunduğu şarampole devrildi ve sürücü yaralandı.
Müdahale ve Güvenlik Çalışmaları
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, ekiplerin tırı kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Kaza Anı Kayıt Altında
Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yolda hızla seyreden tırın virajı alamayarak kontrolden çıkıp şarampole devrilmesi yer alıyor.
Sarıyer Maden Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde yağışın etkisiyle kontrolden çıkarak şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.