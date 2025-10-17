Sarıyer'de Şarampole Devrilen Tır Sürücüsü Yaralandı (67 EK 377)

Sarıyer Maden Mahallesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan 67 EK 377 plakalı tır şarampole devrildi, sürücü yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 15:01
Sarıyer'de Şarampole Devrilen Tır Sürücüsü Yaralandı (67 EK 377)

Sarıyer'de Şarampole Devrilen Tır Sürücüsü Yaralandı (67 EK 377)

Kaza Detayları

Sarıyer Maden Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 EK 377 plakalı tır, yağışın yol yüzeyini kayganlaştırması sonucu virajı alamayarak kontrolden çıktı. Tır, çocuk parkının demir korkuluklarının bulunduğu şarampole devrildi ve sürücü yaralandı.

Müdahale ve Güvenlik Çalışmaları

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, ekiplerin tırı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kaza Anı Kayıt Altında

Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yolda hızla seyreden tırın virajı alamayarak kontrolden çıkıp şarampole devrilmesi yer alıyor.

Sarıyer Maden Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde yağışın etkisiyle kontrolden çıkarak şarampole...

Sarıyer Maden Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde yağışın etkisiyle kontrolden çıkarak şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Sarıyer Maden Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde yağışın etkisiyle kontrolden çıkarak şarampole...

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıyer'de Şarampole Devrilen Tır Sürücüsü Yaralandı (67 EK 377)
2
Kurtulmuş: 'Terörsüz Türkiye' Dünyaya Örnek Olacak — Dicle Üniversitesi 2025-2026 Açılışı
3
Emine Erdoğan: Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda Türkiye'nin Liderlik Çağrısı
4
Yalova'da Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç. ile 9 Şüpheli Adliyeye Sevk
5
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
6
TDT 9. Gençlik ve Spor Bakanları Toplantısı Taşkent'te — Osman Aşkın Bak'tan Gazze Mesajı
7
Tekirdağ'da Ceviz Hasadı Başladı: Bozuk Orman Arazileri Verime Döndü

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği