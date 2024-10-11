Sarıyer'de Şehirler Arası Otobüste Yangın Olayı

Sarıyer'de Yolcu Otobüsünde Yangın

Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde seyir halindeki bir şehirler arası yolcu otobüsünde yangın meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının Çıkış Nedeni Araştırılıyor

Otoyolun Uskumruköy mevkisinde seyir halindeki otobüsün ön kısmında duman çıkışını fark eden sürücü, hemen aracı emniyet şeridinde durdurarak yolcuları tahliye etti.

Olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahale sonucunda otobüsteki yangın kontrol altına alındı. Yangının başlangıç nedeni ise araştırılmakta.