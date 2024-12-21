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Sarıyer'de Televizyon Kanalına Tehdit: Şüpheli Yakalandı

Sarıyer'de bir televizyon kanalı binasına tehditte bulunan zanlı H.Y. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 22:51
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 22:51
Sarıyer'de Televizyon Kanalına Tehdit: Şüpheli Yakalandı

Sarıyer'de akşam saatlerinde bir televizyon kanalı binasında yaşanan tehdit olayı paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, KRT TV'nin ofisine izinsiz giren 55 yaşındaki şüpheli H.Y., cam turnike kapısını kırarak içeriye girdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili detaylı bir açıklama yaptı. Açıklamada, H.Y.'nin ofis içerisinde bomba düzeneği olmadığının tespit edildiği fakat görevli polise cep telefonundan el bombası resmi göstererek tehditte bulunduğu ifade edildi. Aynı zamanda kişinin alkollü olduğu da belirlendi.

Bunun üzerine, H.Y. hakkında mala zarar verme suçundan adli işlem başlatıldığı kaydedildi. Olayın ardından güvenlik güçleri, gerekli tedbirleri alarak durumun kontrol altına alındığını bildirdi.

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