Sarıyer'de Ters Yönde Giden Sürücüye 19 Bin 416 Lira Ceza

Sarıyer'de, araçlarıyla ters yönde ilerleyen sürücüye büyük bir ceza uygulandı. Sürücü S.B., 19 bin 416 lira para cezası ödeyecek.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahi Evran Caddesi'ndeki bir olay üzerine harekete geçti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, söz konusu sürücünün diğer araçlardan yol istediği anlar yer aldı.

Ekipler, aracın plakasını tespit ederek sürücü S.B.'yi kısa sürede yakaladı. S.B.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun iki maddesi gereğince ceza kesildi. Bu maddeler, sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmış olmasına rağmen araç kullanmak ve tek yönlü yollarda ters yönde sürüş yapmayı içeriyor.

Sonuç olarak, yetkililer bu tür kural ihlallerinin önüne geçilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini açıkladı.