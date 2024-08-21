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Sarıyer'de Trafik Kazası: Arızalı Araçta Müdahale Eden Kişi Hayatını Kaybetti

Sarıyer'de arızalı aracına müdahale eden M.A., başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 14:20
Sarıyer'de Trafik Kazası: Arızalı Araçta Müdahale Eden Kişi Hayatını Kaybetti

Sarıyer'de Feci Kaza

Sarıyer'de, dün akşam saatlerinde yaşanan trajik bir olayda, arızalanan aracına müdahale ederken başka bir aracın çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında gerçekleşti.

Arızalı Araçta Müdahale Sırasında Kazanın Gerçekleşmesi

Edinilen verilere göre, M.A. isimli sürücünün aracı, arıza nedeni ile orta şeritte durakladı. Arızasını düzeltmek için aracından inen M.A., aynı yolda ilerleyen Z.Y. yönetimindeki başka bir otomobilin çarpması sonucu feci şekilde yaralandı.

Kaza Sonrası Müdahale ve Sonuç

Olayın hemen ardından durumun haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. M.A., sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma Devam Ediyor

Kaza ile ilgili olarak yetkililerce başlatılan soruşturma sürmekte olup, olayın detayları ve olayda sorumluluğu olan kişilerin belirlenmesi için incelemeler devam etmektedir.

Sarıyer'de arızalanan aracına müdahale eden kişi, başka aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti....

Sarıyer'de arızalanan aracına müdahale eden kişi, başka aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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