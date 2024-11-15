Sarıyer'de Tünel Çıkışındaki Kaza: Otomobil Yeşillik Alana Düştü

Sarıyer'de Tünel Çıkışında Şaşırtan Kaza

Sarıyer'de meydana gelen kazada, Çayırbaşı Tüneli'nin çıkışında bir otomobil yaklaşık 5 metre yükseklikten yeşillik alana düştü. Kazada, otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, sürücüsü Emre Bakacak kazayı yara almadan atlattı.

Kaza Anı ve Sonrası

34 GC 7818 plakalı otomobilin sürücüsü Emre Bakacak, tünel çıkışındaki bariyerleri aştıktan sonra yeşil alana düştüğünü belirtti. Olay yerine ihbar yapılmasının ardından polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazadan sonra otomobilin yanından kendi imkanlarıyla çıkan Bakacak, "Tünelden çıktım, araba bir anda kilitlendi. Direksiyonu sağa doğru kırayım dedim, buradan aşağı uçtum. Kaydık, kontrol edemedim arabayı. Yalnızdım, kendim çıktım zaten arabadan," şeklinde konuştu.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmaması sevindirirken, kaza sonrası önlem alan polis ekipleri trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Kazadan sonra kullanılamaz hale gelen otomobil, vinç yardımıyla kaldırılarak bölgeden götürüldü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sarıyer'de tünel çıkışında yaklaşık 5 metre yükseklikten yeşillik alana düşen otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Sarıyer'de tünel çıkışında yaklaşık 5 metre yükseklikten yeşillik alana düşen otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.