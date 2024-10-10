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Sarıyer'de Üniversite Öğrencisi Demir Korkuluktan Yaralandı

Sarıyer'de yürüyen üniversite öğrencisi başına düşen demir korkuluk sonucu yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 20:54
Sarıyer'de Üniversite Öğrencisi Demir Korkuluktan Yaralandı

Sarıyer'de Yaralanma Olayı

Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, üniversite öğrencisi Emir Öksüzoğlu (20) bir iş yerinin birinci katından düşen demir korkulukla yaralandı. Olay anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olayın Gelişimi

Yürüyüşe çıkan Öksüzoğlu, iş yerinin üst katından düşen demir korkulukla aniden karşılaştı. İhbar üzerine, bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Yaralı öğrencinin sağlık durumu hakkında bilgi alan yetkililer, Öksüzoğlu'nun hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Olayın güvenlik kameralarındaki görüntüleri de incelemeye alındı.

Sonuç olarak, meydana gelen bu üzücü olay, ilgili iş yerinin güvenliği açısından bir kez daha değerlendirilmelidir.

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