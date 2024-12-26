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Sarıyer'de Yola Devrilen Ağaç, Trafiği Durdurdu ve Kaldırıldı

Sarıyer'de yağış ve rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, itfaiye ekiplerince kaldırıldı, trafik akışı normale döndü.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 18:04
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 18:04
Sarıyer'de Yola Devrilen Ağaç, Trafiği Durdurdu ve Kaldırıldı

Sarıyer'de Yola Devrilen Ağaç Trafiği Durdurdu

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, ormanlık alanda meydana gelen olayda Bahçeköy Caddesi'nde yağış ve rüzgarın etkisiyle bir ağaç yola devrildi. Bu durum, trafiğin çift yönlü olarak durmasına neden oldu.

Ağacın yola devrilmesi üzerine, bölgedeki sürücülerin durumu yetkililere bildirmesi sonucunda itfaiye ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. İtfaiye personeli, devrilen ağacı keserek yoldan kaldırmayı başardı.

Yapılan çalışmalar neticesinde trafik akışı eski haline döndü ve sürücüler rahat bir nefes aldı.

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