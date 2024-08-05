Sarıyer'deki Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Tutuklama

Sarıyer'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde meydana gelen bir silahlı kavga sonucunda Fırat Özbek (27) hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma neticesinde, iki şüpheli gözaltına alındı.

Olayın Detayları ve Gözaltılar

Olay, 31 Temmuz tarihinde Fırat Özbek'in, iş arkadaşlarıyla birlikte bulunduğu oto yıkama alanında yaşandı. Yapılan araştırmalar sonucunda, Fırat Özbek ile zanlı S.A. (49) arasında süregelen bir husumet olduğu tespit edildi. İki taraf arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve Özbek bu olayda ağır yaralandı.

Polis Müdahalesi ve Tutuklama

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası hızlı bir şekilde harekete geçerek şüpheli S.A. ve ona yardım eden T.E.'yi gözaltına aldı. Olayda kullanılan ruhsatsız bir tabanca da ele geçirildi.

Zanlıların Suç Geçmişi

Sorgulamada, S.A.'nın daha önce 10 farklı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, T.E. adli kontrol şartıyla özgürlüğüne göz kulak kalındı.

Sarıyer'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.