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Şarkıcı Kibariye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde öyle bir şey dedi ki! Hayatının gafını yaptı

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Şarkıcı Kibariye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde öyle bir şey dedi ki! Hayatının gafını yaptı
Kibariye'den büyük gaf! Ünlü isim, AKP kuruluşunun 22.yıl dönümüne özel sahne aldı. Cumhurbaşkanına 'götürdük malları, valla' sözleri gündemde etki yarattı. İşte detaylar.

AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı gerçekleşti. Programda şarkıcı Kibariye'de sahne aldı. Kibariye sevilen şarkılarını seslendirdi.

kibariye

Şarkıcı sahnede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a hitap ederek 'Sayın Cumhurbaşkanım ve yengecim Emine Hanım hoş geldiniz, size kurban olayım. Ne kadar şeref ne kadar güzel. Biliyorsunuz ben hiçbir şeyi saklamam; okumam ve yazmamda yoktur. Hocam ezberletti bana şarkıyı. Çok da güzel oldu. Götürdük malları valla. Nasılsınız, iyi misiniz?' diyerek herkesi şoka uğrattı.

Şarkıcı Kibariye'nin 'götürdük malları, valla' sözü gündemde bomba etkisi yarattı. O ifadeleri söylerken el hareketi de sosyal medyada yerini aldı. Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın gülerek tepki verildiği de görüntülendi.

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